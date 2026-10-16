У хорватському Спліті поліція затримала кількох учасників фанатського угруповання Torcida після того, як вони перед матчем «Хайдука» з нідерландським «Аяксом» скандували антисемітські та пронацистські гасла. Інцидент розслідують як можливу мову ворожнечі, повідомляє Balkan Insight.

Затримання та розслідування

За даними видання, всі затримані є членами Torcida й уже були відомі поліції. Правоохоронці також очікували на подальші затримання. Слідчий суддя має вирішити, чи обирати затриманим запобіжний захід у вигляді досудового тримання під вартою.

Вигуки лунали за кілька годин до матчу «Хайдука» проти «Аякса» — клубу, який вважають таким, що має давній зв’язок із єврейською спільнотою. Перед матчем фанати «Хайдука» пройшли містом колоною, попереду якої їхав Volkswagen Golf Mk1 із труною на даху та написом «Ajax».

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Реакція влади та клубу

Дії вболівальників засудили уряд Хорватії, мер Спліта, політичні партії та посольство Ізраїлю в Загребі. Уряд заявив, що засуджує вигуки, які прославляють нацистський режим. Президент Хорватії Зоран Міланович наголосив, що самих заяв із осудом недостатньо, а потрібні заходи й санкції проти прославляння нацизму та усташської ідеології.

Під час другого тайму матчу Ліги конференцій гру перервали на 12 хвилин через використання вболівальниками «Хайдука» піротехніки, зокрема фаєрів і потужних петард. Після матчу клуб перепросив керівництво та гравців «Аякса» за побачені ними події, не згадавши окремо вигуки перед грою. «Хайдук» переміг із рахунком 2:1 і може отримати значний штраф від УЄФА.

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