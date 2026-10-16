В хорватском Сплите полиция задержала нескольких участников фанатской группировки Torcida после того, как перед матчем «Хайдука» с нидерландским «Аяксом» они скандировали антисемитские и пронацистские лозунги. Инцидент расследуют как возможное разжигание ненависти, сообщает Balkan Insight.

Задержания и расследование

По данным издания, все задержанные являются членами Torcida и уже были известны полиции. Правоохранители также ожидали дальнейших задержаний. Следственный судья должен решить, избирать ли задержанным меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу.

Выкрики звучали за несколько часов до матча «Хайдука» против «Аякса» — клуба, который считают имеющим давнюю связь с еврейской общиной. Перед матчем фанаты «Хайдука» прошли по городу колонной, впереди которой ехал Volkswagen Golf Mk1 с гробом на крыше и надписью «Ajax».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция властей и клуба

Действия болельщиков осудили правительство Хорватии, мэр Сплита, политические партии и посольство Израиля в Загребе. Правительство заявило, что осуждает выкрики, прославляющие нацистский режим. Президент Хорватии Зоран Миланович подчеркнул, что одних заявлений с осуждением недостаточно, необходимы меры и санкции против прославления нацизма и усташской идеологии.

Во втором тайме матча Лиги конференций игру прервали на 12 минут из-за использования болельщиками «Хайдука» пиротехники, в том числе файеров и мощных петард. После матча клуб извинился перед руководством и игроками «Аякса» за увиденные ими события, отдельно не упомянув выкрики перед игрой. «Хайдук» победил со счетом 2:1 и может получить значительный штраф от УЕФА.

Читай нас в