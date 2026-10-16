Комітет Норвегії радить фонду вкладати у виробників ядерної зброї — Al Jazeera

У Норвегії урядовий комітет рекомендував найбільшому у світі суверенному фонду послабити етичні обмеження на інвестиції та дозволити вкладення в компанії, що виробляють ядерну зброю. Фонд управляє активами на суму майже 2,3 трлн доларів.

Як повідомляє Al Jazeera, одностайні рекомендації комітету подали до Міністерства фінансів Норвегії. Групу очолював колишній керівник Центрального банку Свейн Ґ'єдрем. Комітет також пропонує надати центральному банку, який управляє фондом, ширші повноваження в оцінюванні етичних ризиків.

Перегляд обмежень

Комітет запропонував переглянути заборону на інвестиції в компанії, пов'язані з виробництвом ядерної зброї. Автори звіту послалися на погіршення безпекової ситуації та залежність Норвегії від ядерного стримування НАТО.

У звіті йдеться, що фонд може отримати можливість інвестувати в компанії зі США, Великої Британії та Франції, які виробляють ядерну зброю. Комітет зазначив, що підприємства, які можуть знову включити до інвестиційного портфеля, виробляють озброєння, потрібне Норвегії для власної оборони.

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Серед інших пропозицій — змінити роль незалежного наглядового органу з питань етики. Це може дозволити зберігати конфіденційність частини оцінок потенційних інвестицій.

Суперечка довкола Caterpillar

Перегляд правил частково пов'язаний із дискусією після того, як фонд торік відмовився від інвестицій в американську будівельну компанію Caterpillar. Фонд пояснив рішення можливою причетністю компанії до порушень прав людини під час війни Ізраїлю в Газі та на окупованому Західному березі. Після цього Вашингтон чинив тиск на Осло, зазначає видання.

Комітет вважає, що рішення щодо дій інших держав мають ухвалюватися через звичайні дипломатичні канали норвезької влади, а не через інвестиційну політику фонду. Пропозиції вже розкритикували опозиційні політики Норвегії. Аналітик Лоуренс Ло заявив Al Jazeera, що послаблення позиції фонду щодо ядерної зброї може вплинути на підходи інших глобальних інвесторів.

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