W Norwegii komitet rządowy zalecił największemu na świecie państwowemu funduszowi majątkowemu złagodzenie etycznych ograniczeń inwestycyjnych i umożliwienie inwestowania w spółki produkujące broń jądrową. Fundusz zarządza aktywami o wartości niemal 2,3 bln dolarów.

Jak podaje Al Jazeera, jednomyślne rekomendacje komitetu przekazano norweskiemu Ministerstwu Finansów. Grupie przewodniczył były szef banku centralnego Svein Gjedrem. Komitet proponuje również przyznanie bankowi centralnemu, który zarządza funduszem, szerszych uprawnień do oceny ryzyk etycznych.

Przegląd ograniczeń

Komitet zaproponował przegląd zakazu inwestowania w spółki związane z produkcją broni jądrowej. Autorzy raportu wskazali na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa oraz zależność Norwegii od nuklearnego odstraszania NATO.

W raporcie stwierdzono, że fundusz może uzyskać możliwość inwestowania w firmy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, które produkują broń jądrową. Komitet zaznaczył, że przedsiębiorstwa, które mogą ponownie zostać włączone do portfela inwestycyjnego, produkują uzbrojenie potrzebne Norwegii do własnej obrony.

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Wśród innych propozycji jest zmiana roli niezależnego organu nadzorującego kwestie etyczne. Mogłoby to umożliwić zachowanie poufności części ocen potencjalnych inwestycji.

Spór wokół Caterpillar

Przegląd zasad jest częściowo związany z dyskusją po tym, jak fundusz w ubiegłym roku wycofał inwestycje z amerykańskiej firmy budowlanej Caterpillar. Fundusz uzasadnił decyzję możliwym udziałem firmy w naruszeniach praw człowieka podczas wojny Izraela w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu. Następnie Waszyngton wywierał presję na Oslo, zaznacza portal.

Komitet uważa, że decyzje dotyczące działań innych państw powinny być podejmowane zwykłymi kanałami dyplomatycznymi władz Norwegii, a nie poprzez politykę inwestycyjną funduszu. Propozycje zostały już skrytykowane przez norweskich polityków opozycji. Analityk Lawrence Loh powiedział Al Jazeerze, że złagodzenie stanowiska funduszu w sprawie broni jądrowej może wpłynąć na podejście innych globalnych inwestorów.

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