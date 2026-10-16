В Норвегии правительственный комитет рекомендовал крупнейшему в мире суверенному фонду смягчить этические ограничения на инвестиции и разрешить вложения в компании, производящие ядерное оружие. Фонд управляет активами на сумму почти 2,3 трлн долларов.

Как сообщает Al Jazeera, единогласные рекомендации комитета были направлены в Министерство финансов Норвегии. Группу возглавлял бывший глава Центрального банка Свейн Гьедрем. Комитет также предлагает предоставить центральному банку, управляющему фондом, более широкие полномочия по оценке этических рисков.

Пересмотр ограничений

Комитет предложил пересмотреть запрет на инвестиции в компании, связанные с производством ядерного оружия. Авторы отчета сослались на ухудшение ситуации в сфере безопасности и зависимость Норвегии от ядерного сдерживания НАТО.

В отчете говорится, что фонд может получить возможность инвестировать в компании из США, Великобритании и Франции, производящие ядерное оружие. Комитет отметил, что предприятия, которые могут вновь включить в инвестиционный портфель, производят вооружения, необходимые Норвегии для собственной обороны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди других предложений — изменить роль независимого надзорного органа по вопросам этики. Это может позволить сохранить конфиденциальность части оценок потенциальных инвестиций.

Спор вокруг Caterpillar

Пересмотр правил частично связан с дискуссией после того, как фонд в прошлом году отказался от инвестиций в американскую строительную компанию Caterpillar. Фонд объяснил решение возможной причастностью компании к нарушениям прав человека во время войны Израиля в Газе и на оккупированном Западном берегу. После этого Вашингтон оказывал давление на Осло, отмечает издание.

Комитет считает, что решения относительно действий других государств должны приниматься через обычные дипломатические каналы норвежских властей, а не через инвестиционную политику фонда. Предложения уже раскритиковали оппозиционные политики Норвегии. Аналитик Лоуренс Ло заявил Al Jazeera, что смягчение позиции фонда в отношении ядерного оружия может повлиять на подходы других глобальных инвесторов.

Читай нас в