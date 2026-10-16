Президент Всемирного банка Аджай Банга на ежегодной встрече учреждения в Бангкоке, Таиланд, заявил, что банк продолжит поддерживать отдельные газовые проекты в развивающихся странах наряду с возобновляемой энергетикой, гидро- и атомной генерацией. Об этом сообщает Climate Home News.

По словам Банги, домохозяйства, шахты, заводы, фермы и растущие города нуждаются в надежной и доступной базовой генерации. Он отметил, что подход Всемирного банка предусматривает сочетание возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики, газа там, где это уместно, атомной энергетики, сетей передачи, электросетей и систем накопления энергии.

Поддержка энергетических проектов

Всемирный банк прекратил поддерживать угольные проекты около десяти лет назад, а в прошлом году впервые не профинансировал ни одного нефтяного проекта. Банк также больше не поддерживает разведку газа, однако финансирует некоторые проекты, связанные с его транспортировкой и использованием.

Среди них — проект стоимостью 140 млн долларов, призванный помочь Бенину, Кот-д'Ивуару и Того импортировать сжиженный природный газ. В то же время финансирование чистой энергетики Всемирным банком в 2023–2025 годах составляло чуть менее 10 млрд долларов в год, тогда как финансирование ископаемого топлива было менее 1,5 млрд долларов ежегодно.

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Давление США и позиция активистов

Заявление Банги прозвучало на фоне давления со стороны США, которые призывают Всемирный банк расширить поддержку газовых проектов. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что банк должен отменить запрет на финансирование разведки и добычи газа и нефти. По его мнению, это могло бы способствовать расширению доступа к электроэнергии в Африке.

Климатические активисты, напротив, призывают полностью прекратить финансирование ископаемого топлива. Представитель организации Recourse Суни́л Ачария заявил, что ископаемый газ делает страны уязвимыми к колебаниям мировых рынков и долгам, а государственные средства следует направлять на возобновляемую энергетику.

В июле Всемирный банк под давлением США отменил цель направлять 45% своего финансирования на проекты с климатическими выгодами, но продолжил план действий по изменению климата. В июне 2025 года банк также отменил запрет на поддержку атомной энергетики. Банга сообщил, что в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии учреждение будет поддерживать модернизацию действующих атомных электростанций.

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