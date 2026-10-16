世界银行行长阿贾伊·班加在该机构于泰国曼谷举行的年度会议上表示，世界银行将继续支持发展中国家的部分天然气项目，同时支持可再生能源、水电和核能发电。Climate Home News报道。

班加表示，家庭、矿山、工厂、农场和不断发展的城市需要可靠且负担得起的基础负荷发电。他指出，世界银行的做法包括结合可再生能源、水电、在适当情况下使用天然气、核能、输电网络、电网和储能系统。

支持能源项目

世界银行约十年前停止支持煤炭项目，去年首次未为任何石油项目提供资金。该行也不再支持天然气勘探，但为一些与其运输和使用相关的项目提供资金。

其中包括一个价值1.4亿美元的项目，旨在帮助贝宁、科特迪瓦和多哥进口液化天然气。与此同时，世界银行在2023年至2025年间每年为清洁能源提供的资金略低于100亿美元，而每年对化石燃料的融资低于15亿美元。

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美国施压与活动人士立场

班加的声明是在美国施压背景下作出的。美国敦促世界银行扩大对天然气项目的支持。美国财政部长斯科特·贝森特表示，该行应取消对资助天然气和石油勘探及开采的禁令。他认为，这可能有助于扩大非洲的电力供应覆盖范围。

相反，气候活动人士呼吁完全停止为化石燃料提供资金。Recourse组织代表苏尼尔·阿查里亚表示，化石天然气使各国容易受到全球市场波动和债务的影响，公共资金应投向可再生能源。

7月，世界银行在美国压力下取消了将其45%的融资投向具有气候效益项目的目标，但继续实施气候变化行动计划。2025年6月，该行还取消了对支持核能的禁令。班加表示，该机构将与国际原子能机构合作，支持现有核电站的现代化改造。

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