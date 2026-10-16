Prezes Banku Światowego Ajay Banga oświadczył na dorocznym spotkaniu instytucji w Bangkoku w Tajlandii, że bank będzie nadal wspierał wybrane projekty gazowe w krajach rozwijających się, obok energii odnawialnej, energetyki wodnej i jądrowej. Informuje o tym Climate Home News.

Według Bangi gospodarstwa domowe, kopalnie, fabryki, gospodarstwa rolne i rozwijające się miasta potrzebują niezawodnej i przystępnej cenowo generacji podstawowej. Zaznaczył, że podejście Banku Światowego zakłada połączenie odnawialnych źródeł energii, hydroenergetyki, gazu tam, gdzie jest to właściwe, energii jądrowej, sieci przesyłowych, sieci elektroenergetycznych i systemów magazynowania energii.

Wsparcie dla projektów energetycznych

Bank Światowy zaprzestał wspierania projektów węglowych około dziesięć lat temu, a w ubiegłym roku po raz pierwszy nie sfinansował żadnego projektu naftowego. Bank nie wspiera już również poszukiwań gazu, jednak finansuje niektóre projekty związane z jego transportem i wykorzystaniem.

Wśród nich jest projekt o wartości 140 mln dolarów, mający pomóc Beninowi, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Togo importować skroplony gaz ziemny. Jednocześnie finansowanie czystej energii przez Bank Światowy w latach 2023–2025 wynosiło nieco mniej niż 10 mld dolarów rocznie, podczas gdy finansowanie paliw kopalnych było niższe niż 1,5 mld dolarów każdego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Presja USA i stanowisko aktywistów

Oświadczenie Bangi padło w obliczu presji ze strony Stanów Zjednoczonych, które wzywają Bank Światowy do rozszerzenia wsparcia dla projektów gazowych. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że bank powinien znieść zakaz finansowania poszukiwań i wydobycia gazu oraz ropy. Jego zdaniem mogłoby to pomóc w rozszerzeniu dostępu do energii elektrycznej w Afryce.

Aktywiści klimatyczni przeciwnie, wzywają do całkowitego zaprzestania finansowania paliw kopalnych. Przedstawiciel organizacji Recourse Sunil Acharya oświadczył, że gaz kopalny czyni kraje podatnymi na wahania globalnych rynków i zadłużenie, a środki publiczne należy kierować na energię odnawialną.

W lipcu Bank Światowy pod presją USA zrezygnował z celu przeznaczania 45% swojego finansowania na projekty przynoszące korzyści dla klimatu, ale kontynuował plan działań w sprawie zmian klimatu. W czerwcu 2025 roku bank zniósł również zakaz wspierania energetyki jądrowej. Banga poinformował, że we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej instytucja będzie wspierać modernizację działających elektrowni jądrowych.

Czytaj nas na