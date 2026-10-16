ЦИК Латвии утвердила результаты выборов в 15-й Сейм — LSM English
Центральная избирательная комиссия Латвии на заседании в пятницу утвердила официальные результаты выборов в 15-й Сейм и список избранных депутатов. Выборы состоялись 3 октября, сообщает LSM English.
Распределение мандатов
Наибольшее представительство в парламенте получил United List — 41 мандат. В 15-й Сейм от этого списка, в частности, избрали Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Māris Kučinskis и Raimonds Vējonis.
Список Latvia First получил 17 мест. Среди избранных от него — Ainārs Šlesers, Regīna Ločmele, Andrejs Klementjevs, Ramona Petraviča и Aleksandrs Bartaševičs.
Список Sovereign Power/Union of New Latvians получил 15 мандатов. От него, в частности, избрали Jūlija Stepaņenko, Ļubova Švecova, Karina Sprūde и Vjačeslavs Stepaņenko.
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Другие партии в Сейме
National Alliance будет иметь 10 депутатов в 15-м Сейме. Среди избранных от этой политической силы — Ilze Indriksone, Nauris Puntulis, Jānis Dombrava, Ināra Mūrniece и Jānis Vitenbergs.
Еще 10 мандатов получили Progressives. В парламент от них избрали Andris Šuvajevs, Mairita Lūse, Antoņina Ņenaševa, Andris Sprūds, Jana Simanovska и Agnese Lāce.
New Unity получила семь мест в Сейме. Избранными депутатами стали Baiba Braže, Andrejs Judins, Inese Lībiņa-Egnere, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Edmunds Jurēvics и Inga Bērziņa.