Centralna Komisja Wyborcza Łotwy na posiedzeniu w piątek zatwierdziła oficjalne wyniki wyborów do 15. Saeimy oraz listę wybranych deputowanych. Wybory odbyły się 3 października, informuje LSM English.

Podział mandatów

Największą reprezentację w parlamencie uzyskała United List — 41 mandatów. Do 15. Saeimy z tej listy wybrano między innymi Raimondsa Bergmanisa, Edvardsa Smiltēnsa, Edgarsa Tavarsa, Mārisa Kučinskisa i Raimondsa Vējonisa.

Lista Latvia First zdobyła 17 miejsc. Wśród wybranych z jej ramienia są Ainārs Šlesers, Regīna Ločmele, Andrejs Klementjevs, Ramona Petraviča i Aleksandrs Bartaševičs.

Lista Sovereign Power/Union of New Latvians otrzymała 15 mandatów. Z jej ramienia wybrano między innymi Jūliję Stepaņenko, Ļubovę Švecovą, Karinę Sprūde i Vjačeslavsa Stepaņenkę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne partie w Saeimie

National Alliance będzie mieć 10 deputowanych w 15. Saeimie. Wśród wybranych z tej siły politycznej są Ilze Indriksone, Nauris Puntulis, Jānis Dombrava, Ināra Mūrniece i Jānis Vitenbergs.

Kolejne 10 mandatów otrzymali Progressives. Do parlamentu z ich ramienia wybrano Andrisa Šuvajevsa, Mairitę Lūse, Antoņinę Ņenaševę, Andrisa Sprūdsa, Janę Simanovską i Agnese Lāce.

New Unity zdobyła siedem miejsc w Saeimie. Wybranymi deputowanymi zostali Baiba Braže, Andrejs Judins, Inese Lībiņa-Egnere, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Edmunds Jurēvics i Inga Bērziņa.

Czytaj nas na