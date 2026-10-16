拉脱维亚中央选举委员会确认第15届议会选举结果——LSM English
拉脱维亚中央选举委员会在周五举行的会议上确认了第15届议会选举的正式结果以及当选议员名单。选举于10月3日举行，据LSM English报道。
席位分配
United List在议会中获得最多席位，为41席。从该名单当选进入第15届议会的包括Raimonds Bergmanis、Edvards Smiltēns、Edgars Tavars、Māris Kučinskis和Raimonds Vējonis。
Latvia First名单赢得17个席位。其中当选者包括Ainārs Šlesers、Regīna Ločmele、Andrejs Klementjevs、Ramona Petraviča和Aleksandrs Bartaševičs。
Sovereign Power/Union of New Latvians名单获得15个席位。从该名单当选的包括Jūlija Stepaņenko、Ļubova Švecova、Karina Sprūde和Vjačeslavs Stepaņenko。
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议会中的其他政党
National Alliance将在第15届议会中拥有10名议员。从这一政治力量当选的包括Ilze Indriksone、Nauris Puntulis、Jānis Dombrava、Ināra Mūrniece和Jānis Vitenbergs。
Progressives也获得10个席位。从该党当选进入议会的有Andris Šuvajevs、Mairita Lūse、Antoņina Ņenaševa、Andris Sprūds、Jana Simanovska和Agnese Lāce。
New Unity在议会中赢得7个席位。当选议员为Baiba Braže、Andrejs Judins、Inese Lībiņa-Egnere、Ainars Latkovskis、Evika Siliņa、Edmunds Jurēvics和Inga Bērziņa。