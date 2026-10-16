Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном провела неформальную встречу государств — членов ЕС, заинтересованных в инновационных решениях в сфере нелегальной миграции. Встреча состоялась в пятницу на полях саммита ЕС.

Контроль на внешних границах

Во время встречи Мелони подчеркнула необходимость сохранять высокий уровень бдительности на внешних границах Европейского союза. Ее офис связал такую позицию с недавними событиями в Сеуте.

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Пересмотр законодательства ЕС

Как сообщает ANSA English, глава итальянского правительства также подняла вопрос о целевом пересмотре европейского законодательства. По данным ее офиса, это должно сделать более эффективными новые процедуры содержания мигрантов с неурегулированным статусом, применяемые в ходе пограничных процедур.

В сообщении не указано, какие еще государства-члены присоединились к неформальной беседе.

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