Premier Włoch Giorgia Meloni wraz z premier Danii Mette Frederiksen i premierem Holandii Robem Jettenem przeprowadziła nieformalne spotkanie państw członkowskich UE zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie nielegalnej migracji. Spotkanie odbyło się w piątek na marginesie szczytu UE.

Kontrola na granicach zewnętrznych

Podczas spotkania Meloni podkreśliła potrzebę utrzymania wysokiego poziomu czujności na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Jej biuro powiązało to stanowisko z niedawnymi wydarzeniami w Ceucie.

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Przegląd ustawodawstwa UE

Jak informuje ANSA English, szefowa włoskiego rządu poruszyła również kwestię ukierunkowanego przeglądu europejskiego ustawodawstwa. Według jej biura ma to zwiększyć skuteczność nowych procedur zatrzymywania migrantów o nieuregulowanym statusie, stosowanych podczas procedur granicznych.

W komunikacie nie wskazano, które inne państwa członkowskie dołączyły do nieformalnej rozmowy.

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