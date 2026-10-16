В секторе Газа, Палестина, с 2024 года вследствие недоедания и голода умерли как минимум 466 палестинцев, среди которых 157 детей, заявило Министерство здравоохранения Газы. По данным ведомства, 189 умерших были пожилыми людьми — это составляет 40,5% от общего числа зафиксированных смертей.

Минздрав Газы обнародовал статистику 16 октября, во Всемирный день продовольствия, сообщает Anadolu Agency. Министерство отметило, что к концу 2026 года более 1,4 млн палестинцев, или около 67% населения Газы, могут столкнуться с кризисным уровнем отсутствия продовольственной безопасности или с еще худшей ситуацией.

Недоедание среди детей

С 2024 года по август 2026 года среди детей в возрасте до пяти лет зафиксировали более 158 тыс. случаев острого недоедания, заявили в Минздраве Газы. По его оценке, 18% таких детей имели тяжелую форму острого недоедания, которая представляла угрозу для жизни, а 12,2% страдали от задержки роста.

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Ведомство также сообщило, что смертность среди детей до пяти лет выросла с 13,6 до 33,4 случая на тысячу живорождений в течение 2022–2025 годов. К апрелю 2027 года в лечении острого недоедания будут нуждаться 74 200 детей, согласно оценке министерства.

Риски для беременных

Распространенность анемии среди беременных в Газе в 2026 году достигла 61% против 41% до войны, утверждает министерство. В первом полугодии 2026 года там также зарегистрировали около 4 тыс. потерь беременности — более чем втрое больше, чем за предыдущие шесть месяцев. Каждую третью беременность в секторе ведомство классифицирует как беременность высокого риска.

Министерство призвало ООН и международное сообщество обеспечить безопасное, стабильное и беспрепятственное поступление в Газу продуктов, лечебного питания и медикаментов. Приоритетными группами оно назвало детей, беременных и кормящих грудью женщин, а также пожилых людей.

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