W Strefie Gazy w Palestynie od 2024 roku z powodu niedożywienia i głodu zmarło co najmniej 466 Palestyńczyków, w tym 157 dzieci — poinformowało Ministerstwo Zdrowia Gazy. Według resortu 189 zmarłych to osoby starsze, co stanowi 40,5% łącznej liczby odnotowanych zgonów.

Ministerstwo Zdrowia Gazy opublikowało statystyki 16 października, w Światowym Dniu Żywności, podała Anadolu Agency. Ministerstwo zaznaczyło, że do końca 2026 roku ponad 1,4 mln Palestyńczyków, czyli około 67% ludności Gazy, może stanąć w obliczu kryzysowego poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego lub jeszcze gorszej sytuacji.

Niedożywienie wśród dzieci

Od 2024 roku do sierpnia 2026 roku wśród dzieci w wieku poniżej pięciu lat odnotowano ponad 158 tys. przypadków ostrego niedożywienia — podało Ministerstwo Zdrowia Gazy. Według jego oceny 18% takich dzieci miało ciężką postać ostrego niedożywienia, która zagrażała życiu, a 12,2% cierpiało na zahamowanie wzrostu.

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Resort poinformował również, że śmiertelność wśród dzieci poniżej piątego roku życia wzrosła z 13,6 do 33,4 przypadku na tysiąc żywych urodzeń w latach 2022–2025. Do kwietnia 2027 roku leczenia ostrego niedożywienia będzie potrzebować 74 200 dzieci — wynika z oceny ministerstwa.

Ryzyko dla kobiet w ciąży

Rozpowszechnienie anemii wśród kobiet w ciąży w Gazie osiągnęło w 2026 roku 61%, wobec 41% przed wojną — twierdzi ministerstwo. W pierwszej połowie 2026 roku zarejestrowano tam również około 4 tys. utrat ciąż, ponad trzykrotnie więcej niż w poprzednich sześciu miesiącach. Resort klasyfikuje co trzecią ciążę w Strefie jako ciążę wysokiego ryzyka.

Ministerstwo wezwało ONZ i społeczność międzynarodową do zapewnienia bezpiecznych, stabilnych i niezakłóconych dostaw do Gazy żywności, żywienia terapeutycznego i leków. Za grupy priorytetowe uznało dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby starsze.

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