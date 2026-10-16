加沙地带巴勒斯坦卫生部表示，自2024年以来，至少有466名巴勒斯坦人因营养不良和饥饿死亡，其中包括157名儿童。该部门称，死者中有189人为老年人，占记录在案死亡总数的40.5%。

加沙卫生部于10月16日世界粮食日公布了这项统计数据，阿纳多卢通讯社报道。该部指出，到2026年底，超过140万名巴勒斯坦人，即约占加沙人口的67%，可能面临危机级别的粮食不安全或更糟糕的状况。

儿童营养不良

加沙卫生部表示，从2024年到2026年8月，五岁以下儿童中记录到超过15.8万例急性营养不良。该部估计，其中18%的儿童患有危及生命的重度急性营养不良，12.2%患有发育迟缓。

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该部门还表示，2022年至2025年期间，五岁以下儿童死亡率从每千名活产儿13.6例上升至33.4例。据该部估计，到2027年4月，将有74,200名儿童需要接受急性营养不良治疗。

孕妇面临的风险

该部门称，2026年加沙孕妇贫血患病率达到61%，而战前为41%。2026年上半年，当地还登记了约4,000例妊娠损失，比此前六个月多出三倍以上。该部门将加沙地带每三例妊娠中的一例归类为高风险妊娠。

该部门呼吁联合国和国际社会确保食品、治疗性营养品和药物安全、稳定且不受阻碍地运抵加沙。该部门将儿童、孕妇和哺乳期妇女以及老年人列为优先群体。

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