Министр юстиции Польши Вальдемар Журек прокомментировал инцидент в Слупске, во время которого полицию вызвали к пассажиру поезда. По информации Wirtualna Polska, на которую ссылается Interia, вмешательство касалось одного из судей Верховного суда, назначенных во время президентства Кароля Навроцкого. Журек назвал поведение этого человека неприемлемым и заявил, что обстоятельства дела следует тщательно выяснить.

Вмешательство на вокзале

Инцидент произошел 8 октября на вокзале в Слупске. По данным Wirtualna Polska, начальник поезда вызвал полицию к пассажиру, который шатался, а контакт с ним был существенно затруднен.

По прибытии правоохранители обнаружили мужчину с травмами лица. По предварительной информации, повреждения могли возникнуть после падения при выходе из поезда. Полицейские оказали ему помощь на месте и вызвали скорую, после чего пассажира доставили в больницу.

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В больнице жена мужчины сообщила персоналу, кого касалось вмешательство. Wirtualna Polska пишет, что речь шла об одном из судей Верховного суда.

Заявление министра

Журек заявил, что получал тревожные сообщения об инциденте в поезде. По его словам, этот человек передвигался общественным транспортом после употребления значительного количества алкоголя, а на место вызвали полицию и скорую помощь.

Министр также раскритиковал процедуру отбора судей с участием так называемого нео-Национального совета судейства. Он заявил, что этот совет, по его мнению, с нарушением закона избирал в Верховный суд людей, которые не соответствовали требованию безупречной репутации.

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