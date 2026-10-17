В Китае Ли Хуэйфан, оператор детского сада Heshi Peixin в городе Тяньшуй провинции Ганьсу, приговорена к пожизненному заключению по делу об отравлении свинцом более 200 воспитанников. Суд также постановил конфисковать ее личные активы на сумму около 500 тысяч юаней.

Приговоры сотрудникам детсада

Как сообщает ABC News, Ланьчжоуский промежуточный народный суд установил, что Ли Хуэйфан и исполнительный директор учреждения Чжу Цзинлинь приказали четырем работникам кухни добавлять токсичные и вредные вещества в пищу, которую употребляли дети и сотрудники детсада.

Чжу Цзинлинь получила 15 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч юаней. Четырех работников кухни приговорили к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет. По данным государственного телеканала CCTV, конфискованные активы Ли Хуэйфан оцениваются примерно в 500 тысяч юаней.

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Повышенный уровень свинца

В июле 2025 года примерно у 247 воспитанников детсада и более чем у 20 его сотрудников выявили аномально высокий уровень свинца в крови. СМИ сообщали, что в блюда добавляли несъедобные пигменты с содержанием свинца, чтобы сделать еду ярче.

Высокий уровень воздействия свинца может повредить мозг и нервную систему ребенка. Накануне вынесения приговора Всемирная организация здравоохранения призвала страны усилить меры по предотвращению контакта со свинцом, отметив, что его источниками могут быть краска, кухонная посуда, косметика, специи и промышленное загрязнение.

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