W Chinach Li Huifan, operatorka przedszkola Heshi Peixin w mieście Tianshui w prowincji Gansu, została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności w sprawie zatrucia ołowiem ponad 200 dzieci. Sąd nakazał również konfiskatę jej osobistego majątku o wartości około 500 tys. juanów.

Wyroki dla pracowników przedszkola

Jak informuje ABC News, Pośredni Sąd Ludowy w Lanzhou ustalił, że Li Huifan oraz dyrektorka wykonawcza placówki Zhu Jinglin poleciły czterem pracownikom kuchni dodawanie toksycznych i szkodliwych substancji do jedzenia spożywanego przez dzieci i pracowników przedszkola.

Zhu Jinglin została skazana na 15 lat więzienia i grzywnę w wysokości 300 tys. juanów. Czterech pracowników kuchni skazano na kary pozbawienia wolności od sześciu do ośmiu lat. Według państwowego nadawcy CCTV skonfiskowany majątek Li Huifan jest szacowany na około 500 tys. juanów.

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Podwyższony poziom ołowiu

W lipcu 2025 roku u około 247 dzieci z przedszkola i ponad 20 jego pracowników wykryto nienormalnie wysoki poziom ołowiu we krwi. Media informowały, że do potraw dodawano niejadalne pigmenty zawierające ołów, aby nadać jedzeniu jaśniejszy kolor.

Wysoki poziom narażenia na ołów może uszkadzać mózg i układ nerwowy dziecka. W przeddzień wydania wyroku Światowa Organizacja Zdrowia wezwała kraje do wzmocnienia działań zapobiegających kontaktowi z ołowiem, wskazując, że jego źródłami mogą być farby, naczynia kuchenne, kosmetyki, przyprawy i zanieczyszczenia przemysłowe.

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