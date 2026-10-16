波兰司法部长瓦尔德马尔·热雷克评论了斯武普斯克的一起事件，当时警方被叫来处理一名列车乘客。据Wirtualna Polska报道，并由Interia援引，此次处置涉及一名在卡罗尔·纳夫罗茨基担任总统期间被任命的最高法院法官。热雷克称此人的行为不可接受，并表示应彻底查明案件的具体情况。

车站处置

事件发生于10月8日，地点为斯武普斯克火车站。据Wirtualna Polska称，列车长因一名步履蹒跚且难以与其沟通的乘客而报警。

执法人员到达后发现一名面部受伤的男子。根据初步信息，这些伤势可能是在下车时跌倒所致。警方在现场向他提供了帮助并叫了救护车，随后该乘客被送往医院。

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在医院，男子的妻子告知工作人员此次处置涉及谁。Wirtualna Polska写道，涉事者是最高法院的一名法官。

部长声明

热雷克表示，他收到了有关列车上这起事件的令人担忧的消息。据他所述，此人在饮用大量酒精后乘坐公共交通工具，警方和救护车被叫到现场。

部长还批评了有所谓新国家司法委员会参与的法官遴选程序。他表示，在他看来，该委员会违反法律选入最高法院的人员不符合品行无瑕的要求。

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