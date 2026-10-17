台湾立法院推进发放2万新台币法案——《台北时报》

台湾立法院将中国国民党提出的向民众直接发放2万新台币的特别法案送交二读及跨党派协商。52名立法委员投票支持该决定，40人反对，台湾民众党党团则弃权，据《台北时报》报道。

审议或于11月17日开始

根据立法日程，该文件最快可于11月17日提交全面审议。台湾政府此前提出向每位民众发放1万新台币，并计划在下一财年的总预算中为该倡议提供资金。

中国国民党党团的提案指出，台湾今年的经济增长大幅超过预期。该倡议的作者认为，人工智能和产业发展的收益应让所有人都能获得。

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中国国民党党团代表傅崐萁表示，预计今年的税收将比计划数额高出超过1万亿新台币。他表示，这些资金应返还给民众，以刺激国内需求并支持科技行业以外的产业。

执政党的立场

民主进步党表示，若经济指标进一步改善，不排除讨论该提案。同时，其优先事项仍是向每人发放1万新台币，以分配与人工智能相关增长带来的收益。

该党团还强调，立法院不能提出增加政府支出的建议，因为这将违背宪法规定的行政院职能。党团补充说，议会中最大的政党不应单方面决定这一问题。

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