Tajwański Yuan Ustawodawczy skierował do drugiego czytania i negocjacji między partiami specjalny projekt ustawy Partii Kuomintangu dotyczący bezpośrednich wypłat gotówkowych dla ludności w wysokości NT$20 000. Za tą decyzją głosowało 52 deputowanych, przeciw było 40, natomiast frakcja Tajwańskiej Partii Ludowej wstrzymała się od głosu, informuje Taipei Times.

Rozpatrywanie może rozpocząć się 17 listopada

Zgodnie z harmonogramem prac legislacyjnych dokument może zostać skierowany do ogólnego rozpatrzenia już 17 listopada. Rząd Tajwanu wcześniej zaproponował wypłatę po NT$10 000 dla każdego mieszkańca, przewidując finansowanie inicjatywy w budżecie ogólnym na następny rok fiskalny.

W propozycji frakcji Kuomintangu wskazano, że wzrost gospodarczy Tajwanu w tym roku znacząco przekracza oczekiwania. Zdaniem autorów inicjatywy korzyści z rozwoju sztucznej inteligencji i przemysłu powinny być dostępne dla wszystkich.

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Przedstawiciel frakcji Kuomintangu Fu Kun-chi oświadczył, że wpływy podatkowe w tym roku mają przekroczyć planowany poziom o ponad NT$1 bln. Jak powiedział, środki te należy zwrócić ludności, aby pobudzić popyt krajowy i wesprzeć branże spoza sektora technologicznego.

Stanowisko partii rządzącej

Demokratyczna Partia Postępowa oświadczyła, że nie wyklucza omówienia propozycji w przypadku dalszej poprawy wskaźników gospodarczych. Jednocześnie jej priorytetem pozostaje wypłata NT$10 000 na osobę, aby rozdzielić korzyści ze wzrostu związanego ze sztuczną inteligencją.

Frakcja podkreśliła również, że Yuan Ustawodawczy nie może proponować zwiększenia wydatków państwowych, ponieważ byłoby to sprzeczne z konstytucyjnie określoną rolą Yuan Wykonawczego. Dodano, że największa partia w parlamencie nie powinna samodzielnie rozstrzygać tej kwestii.

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