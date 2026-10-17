Законодательный юань Тайваня направил на второе чтение и межпартийные переговоры специальный законопроект партии Гоминьдан о прямых денежных выплатах населению в размере NT$20 000. За это решение проголосовали 52 депутата, против были 40, тогда как фракция Тайваньской народной партии воздержалась, сообщает Taipei Times.

Рассмотрение могут начать 17 ноября

Согласно законодательному графику, документ могут вынести на общее рассмотрение уже 17 ноября. Правительство Тайваня ранее предложило выплатить населению по NT$10 000, предусмотрев финансирование инициативы в общем бюджете на следующий финансовый год.

В предложении фракции Гоминьдана отмечается, что экономический рост Тайваня в этом году существенно превысил ожидания. По мнению авторов инициативы, выгоды от развития искусственного интеллекта и промышленности должны быть доступны всем.

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Представитель фракции Гоминьдана Фу Кунь-чи заявил, что налоговые поступления в этом году, как ожидается, превысят запланированный показатель более чем на NT$1 трлн. По его словам, эти средства следует вернуть населению, чтобы стимулировать внутренний спрос и поддержать отрасли вне технологического сектора.

Позиция правящей партии

Демократическая прогрессивная партия заявила, что не исключает обсуждения предложения в случае дальнейшего улучшения экономических показателей. В то же время ее приоритетом остается выплата NT$10 000 на человека для распределения преимуществ роста, связанного с искусственным интеллектом.

Во фракции также подчеркнули, что Законодательный юань не может предлагать увеличение государственных расходов, поскольку это противоречило бы конституционно определенной роли Исполнительного юаня. Там добавили, что крупнейшая партия в парламенте не должна единолично решать этот вопрос.

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