W Nigerii w oddzielnych atakach zginęło ponad 25 żołnierzy i ponad 100 drobnych poszukiwaczy złota. Uzbrojeni mężczyźni na motocyklach zaatakowali ich w stanie Zamfara w północno-zachodniej części kraju.

Atak w stanie Zamfara

O liczbie ofiar śmiertelnych w Zamfarze poinformowali źródło wojskowe, przedstawiciel władz oraz troje miejscowych mieszkańców. Jak podaje The Hindu, incydent ten miał miejsce przed atakiem na pozycję wojskową w północno-wschodniej Nigerii.

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Bitwa w stanie Borno

W innym przypadku nigeryjskie wojska odparły atak na pozycję wojskową w północno-wschodnim stanie Borno. Według źródeł wojskowych i przedstawiciela cywilnych sił obrony, podczas walki wojsko zabiło ponad 25 bojowników powiązanych z „Państwem Islamskim”. Liczby strat wśród nigeryjskich wojskowych w tym starciu nie podano. Atak potwierdził utrzymywanie się zagrożenia ze strony islamistycznych rebeliantów w północno-wschodniej Nigerii, mimo wieloletnich kampanii wojskowych przeciwko Boko Haram i jego odłamowi.

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