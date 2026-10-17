В Нигерии в результате отдельных нападений погибли более 25 военнослужащих и свыше 100 мелких золотодобытчиков. Вооружённые мужчины на мотоциклах атаковали их в штате Замфара на северо-западе страны.

Нападение в штате Замфара

О количестве погибших в Замфаре сообщили военный источник, представитель властей и трое местных жителей. Как сообщает The Hindu, этот инцидент произошёл до нападения на военную позицию на северо-востоке Нигерии.

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Бой в штате Борно

В другом случае нигерийские военные отбили нападение на военную позицию в северо-восточном штате Борно. По данным военных источников и представителя сил гражданской обороны, во время боя военные убили более 25 боевиков, связанных с «Исламским государством». Количество потерь среди нигерийских военных в этом столкновении не уточняется. Нападение подтвердило сохранение угрозы со стороны исламистских повстанцев на северо-востоке Нигерии, несмотря на многолетние военные кампании против Boko Haram и его ответвления.

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