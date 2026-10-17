Папу Льва XIV в субботу, 17 октября, выпишут из больницы Джемелли в Риме, Италия, где он восстанавливался после операции на легком. Понтифик должен покинуть медучреждение в начале второй половины дня и вернуться в Ватикан, сообщает Channel NewsAsia.

Состояние после операции

Льву XIV 71 год. Он находился в больнице с вторника, 13 октября, когда врачи удалили часть его правого легкого, чтобы удалить раковую опухоль.

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В медицинской записке, опубликованной Ватиканом, врачи Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора отметили, что решение о выписке было принято после оценки результатов анализов крови, утреннего рентгена грудной клетки и общей клинической картины.

Молитва «Ангел Господень»

В Ватикане заявили, что в воскресенье понтифик прочитает молитву «Ангел Господень» из окна папских апартаментов. Обычно папа произносит эту молитву из окна Апостольского дворца. Ранее Иоанн Павел II и Франциск во время госпитализации в больнице Джемелли обращались с молитвой из окон своих больничных палат.

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