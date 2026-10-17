Papież Leon XIV zostanie w sobotę, 17 października, wypisany ze szpitala Gemelli w Rzymie we Włoszech, gdzie dochodził do siebie po operacji płuca. Papież ma opuścić placówkę medyczną na początku drugiej połowy dnia i wrócić do Watykanu, informuje Channel NewsAsia.

Stan po operacji

Leon XIV ma 71 lat. Przebywał w szpitalu od wtorku, 13 października, kiedy lekarze usunęli część jego prawego płuca, aby usunąć nowotwór.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W notatce medycznej opublikowanej przez Watykan lekarze Luigi Carbone i Stefano Margaritora wskazali, że decyzję o wypisie podjęto po ocenie wyników badań krwi, porannego prześwietlenia klatki piersiowej oraz ogólnego obrazu klinicznego.

Modlitwa Anioł Pański

Watykan oświadczył, że w niedzielę papież odmówi modlitwę Anioł Pański z okna papieskich apartamentów. Zwykle papież wygłasza tę modlitwę z okna Pałacu Apostolskiego. Wcześniej Jan Paweł II i Franciszek podczas hospitalizacji w szpitalu Gemelli odmawiali modlitwę z okien swoich sal szpitalnych.

Czytaj nas na