Авиакомпания Kuwait Airways 10 октября отменила два рейса между Кувейтом и Эр-Риядом. Речь идет о рейсе KU775 из Кувейта в Эр-Рияд и рейсе KU776 в обратном направлении — из Эр-Рияда в Кувейт.

Причина отмены

Перевозчик объяснил отмену закрытием аэропорта из-за ситуации с безопасностью. В тексте опубликованного заявления не указано, какой именно аэропорт был закрыт, что стало причиной ситуации с безопасностью и как долго будут действовать ограничения. Также в нем не приведена информация о возможных изменениях в расписании других рейсов.

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Сообщение перевозчика

Как сообщает The Hindu, Kuwait Airways опубликовала заявление онлайн 10 октября. В нем компания сообщила об отмене обоих рейсов именно в этот день. Заявление не содержит дополнительных сведений о пассажирах, альтернативных маршрутах или дальнейшем выполнении рейсов KU775 и KU776.

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