Linie Kuwait Airways 10 października odwołały dwa loty między Kuwejtem a Rijadem. Chodzi o lot KU775 z Kuwejtu do Rijadu oraz lot KU776 w przeciwnym kierunku — z Rijadu do Kuwejtu.

Przyczyna odwołania

Przewoźnik wyjaśnił odwołanie zamknięciem lotniska z powodu sytuacji bezpieczeństwa. W tekście opublikowanego oświadczenia nie wskazano, które lotnisko zostało zamknięte, co spowodowało sytuację bezpieczeństwa ani jak długo będą obowiązywać ograniczenia. Nie podano tam również informacji o możliwych zmianach w rozkładzie innych lotów.

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Komunikat przewoźnika

Jak informuje The Hindu, Kuwait Airways opublikowały oświadczenie online 10 października. Firma poinformowała w nim o odwołaniu obu lotów właśnie tego dnia. Oświadczenie nie zawiera dodatkowych informacji o pasażerach, alternatywnych trasach ani dalszej realizacji lotów KU775 i KU776.

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