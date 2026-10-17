Jak podaje The Hindu, tankowiec płynący w pobliżu północnego wybrzeża Kataru przekazał brytyjskiej służbie bezpieczeństwa morskiego UKMTO, że został trafiony kilkoma pociskami. UKMTO poinformowała, że w wyniku incydentu jest nieustalona liczba poszkodowanych.

Gdzie doszło do incydentu

Według agencji zgłoszenie dotyczące incydentu wpłynęło w środę, 7 października. W chwili zgłoszenia statek znajdował się 51 mil morskich, czyli 94 kilometry, od katarskiego wybrzeża. The Hindu zaznaczył, że punkt ten leży około 500 kilometrów od Cieśniny Ormuz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badanie okoliczności

Brytyjska służba poinformowała, że właściwe organy badają okoliczności zdarzenia. Jednocześnie UKMTO nie sprecyzowała pochodzenia tankowca. W materiale nie podano liczby poszkodowanych ani innych szczegółów dotyczących skutków trafień. Katar został w informacji nazwany małym państwem Zatoki Perskiej.

Czytaj nas na