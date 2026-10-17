Как сообщает The Hindu, танкер, следовавший возле северного побережья Катара, передал британской службе морской безопасности UKMTO сообщение о том, что подвергся ударам нескольких снарядов. В UKMTO отметили, что в результате инцидента имеется неустановленное число пострадавших.

Где произошел инцидент

По данным агентства, сообщение об инциденте поступило в среду, 7 октября. На момент сообщения судно находилось в 51 морской миле, или 94 километрах, от катарского побережья. В The Hindu отметили, что эта точка расположена примерно в 500 километрах от Ормузского пролива.

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Расследование обстоятельств

Британская служба сообщила, что компетентные органы расследуют обстоятельства события. В то же время UKMTO не уточнила происхождение танкера. В материале не указаны количество пострадавших или другие подробности о последствиях попаданий. Катар в сообщении назван небольшим государством Персидского залива.

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