哥伦比亚正在考虑申请加入国际大屠杀纪念联盟（IHRA），与此同时该国在耶路撒冷开设了大使馆。以色列驻哥伦比亚大使维维安·艾森作出了这一表示。

据《耶路撒冷邮报》报道，以色列外交部长吉德翁·萨尔与哥伦比亚外交部长奥马尔·布拉·埃斯科瓦尔在这位哥伦比亚部长访问耶路撒冷期间讨论了可能提交申请一事。哥伦比亚尚未宣布正式申请。寻求成为IHRA正式成员的国家必须先获得观察员地位，随后经历中间合作阶段。

大使馆开设

哥伦比亚于10月14日在耶路撒冷开设大使馆。根据以色列外交部的数据，哥伦比亚成为在该市设有大使馆的第10个国家，也是继危地马拉、洪都拉斯和巴拉圭之后第四个在此设立大使馆的拉丁美洲国家。

以色列认为整个耶路撒冷都是其首都，而巴勒斯坦人希望将东耶路撒冷作为未来国家的首都。巴勒斯坦副总统侯赛因·谢赫谴责了波哥大的决定，称其无视国际法和该市存在争议的地位。约旦外交部也反对开设该大使馆。

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恢复关系

在总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚任内，开设大使馆是哥伦比亚与以色列恢复关系的一部分。哥伦比亚前政府于2024年5月断绝外交关系后，两国恢复了外交代表机构，任命了大使，并重启了务实合作。

双方还取消了相互签证要求，哥伦比亚解除对向以色列出口煤炭的限制；10月13日，两国政府完成外交照会交换，以恢复于2020年8月生效的自由贸易协定。

国际和国内举措

奥马尔·布拉·埃斯科瓦尔部长还表示，哥伦比亚已正式请求退出海牙集团——这一联盟旨在协调针对以色列、与加沙战争相关的外交和法律行动。9月，波哥大从国际法院撤回了其在南非案件中的干预声明，该案涉及以色列被指违反《防止及惩治灭绝种族罪公约》的指控。

此外，哥伦比亚政府计划在其他部委和哥伦比亚犹太社区联合会的参与下，制定一项全国反犹太主义倡议。哥伦比亚于2022年6月采纳了IHRA关于反犹太主义的工作定义，但目前既不是该联盟成员，也不具备观察员地位。

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