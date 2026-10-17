Kolumbia rozważa możliwość złożenia wniosku o przystąpienie do Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) w związku z otwarciem swojej ambasady w Jerozolimie. Poinformowała o tym ambasador Izraela w Kolumbii Vivian Aisen.

Jak podaje Jerusalem Post, możliwość złożenia wniosku omówili ministrowie spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa’ar i Kolumbii Omar Bula Escobar podczas wizyty kolumbijskiego ministra w Jerozolimie. Kolumbia nie ogłosiła jeszcze formalnego wniosku. Państwa dążące do pełnego członkostwa w IHRA muszą najpierw uzyskać status obserwatora, a następnie przejść pośredni etap współpracy.

Otwarcie ambasady

Kolumbia otworzyła ambasadę w Jerozolimie 14 października. Według izraelskiego MSZ stała się dziesiątym państwem mającym ambasadę w tym mieście oraz czwartym krajem Ameryki Łacińskiej po Gwatemali, Hondurasie i Paragwaju.

Izrael uważa całą Jerozolimę za swoją stolicę, podczas gdy Palestyńczycy dążą do uczynienia Wschodniej Jerozolimy stolicą przyszłego państwa. Wiceprezydent Palestyny Husajn asz-Szejch potępił decyzję Bogoty, stwierdzając, że ignoruje ona prawo międzynarodowe i sporny status miasta. Przeciwko otwarciu ambasady wystąpiło również jordańskie MSZ.

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Przywrócenie stosunków

Otwarcie ambasady było częścią przywracania stosunków między Kolumbią a Izraelem za prezydenta Abelardo de la Esprielli. Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez poprzedni rząd Kolumbii w maju 2024 roku państwa przywróciły przedstawicielstwa dyplomatyczne, mianowały ambasadorów i wznowiły praktyczną współpracę.

Strony zniosły również wzajemne wymogi wizowe, Kolumbia zniosła ograniczenia na eksport węgla do Izraela, a 13 października rządy zakończyły wymianę not dyplomatycznych w celu przywrócenia obowiązywania umowy o wolnym handlu, która weszła w życie w sierpniu 2020 roku.

Kroki międzynarodowe i krajowe

Minister Omar Bula Escobar poinformował również, że Kolumbia formalnie zwróciła się z prośbą o wystąpienie z Grupy Haskiej — koalicji utworzonej w celu koordynowania działań dyplomatycznych i prawnych przeciwko Izraelowi w związku z wojną w Gazie. We wrześniu Bogota wycofała z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości swoją deklarację o interwencji w sprawie RPA dotyczącej zarzutów, że Izrael naruszył Konwencję w sprawie ludobójstwa.

Ponadto kolumbijski rząd planuje opracować krajową inicjatywę przeciwdziałania antysemityzmowi z udziałem innych ministerstw oraz Konfederacji Wspólnot Żydowskich Kolumbii. Kolumbia przyjęła roboczą definicję antysemityzmu IHRA w czerwcu 2022 roku, lecz obecnie nie ma ani statusu członka, ani obserwatora sojuszu.

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