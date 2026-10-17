Колумбия рассматривает возможность подать заявку на вступление в Международный альянс памяти о Холокосте (IHRA) на фоне открытия своего посольства в Иерусалиме. Об этом заявила посол Израиля в Колумбии Вивиан Айзен.

Как сообщает Jerusalem Post, возможную подачу заявки обсудили министры иностранных дел Израиля Гидеон Саар и Колумбии Омар Була Эскобар во время визита колумбийского министра в Иерусалим. Формальную заявку Колумбия пока не объявляла. Страны, стремящиеся к полноправному членству в IHRA, должны сначала получить статус наблюдателя, а затем пройти промежуточный этап сотрудничества.

Открытие посольства

Колумбия открыла посольство в Иерусалиме 14 октября. По данным МИД Израиля, она стала десятой страной, имеющей посольство в городе, и четвертой страной Латинской Америки после Гватемалы, Гондураса и Парагвая.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, тогда как палестинцы стремятся сделать Восточный Иерусалим столицей будущего государства. Вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх осудил решение Боготы, заявив, что оно игнорирует международное право и спорный статус города. МИД Иордании также выступил против открытия посольства.

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Восстановление отношений

Открытие посольства стало частью восстановления отношений между Колумбией и Израилем при президенте Абелардо де ла Эсприэлье. После разрыва дипломатических отношений предыдущим правительством Колумбии в мае 2024 года страны восстановили дипломатическое представительство, назначили послов и возобновили практическое сотрудничество.

Стороны также отменили взаимные визовые требования, Колумбия сняла ограничения на экспорт угля в Израиль, а 13 октября правительства завершили обмен дипломатическими нотами для восстановления действия соглашения о свободной торговле, вступившего в силу в августе 2020 года.

Международные и внутренние шаги

Министр Омар Була Эскобар также сообщил, что Колумбия официально обратилась с просьбой выйти из Гаагской группы — коалиции, созданной для координации дипломатических и правовых действий против Израиля из-за войны в Газе. В сентябре Богота отозвала из Международного суда ООН свою декларацию о вмешательстве в деле ЮАР, касающемся обвинений Израиля в нарушении Конвенции о геноциде.

Кроме того, колумбийское правительство планирует разработать национальную инициативу по противодействию антисемитизму с участием других министерств и Конфедерации еврейских общин Колумбии. Колумбия приняла рабочее определение антисемитизма IHRA в июне 2022 года, но сейчас не имеет ни статуса члена, ни статуса наблюдателя альянса.

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