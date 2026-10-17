В Нью-Йорке, США, Совет Безопасности ООН провел шестое голосование по отбору следующего генерального секретаря организации. Кандидат от Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила незначительное лидерство: она получила девять голосов «за» и пять голосов «против», два из которых поступили от постоянных членов Совета Безопасности.

Как сообщает The National, аргентинец Рафаэль Гросси и представительница Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт получили по восемь голосов «за» и шесть голосов «против». Каждый из них также получил голоса «против» от двух постоянных членов Совета Безопасности.

Цветные бюллетени

Впервые в ходе нынешнего отбора члены Совета Безопасности использовали цветные бюллетени, которые позволили отделить позиции пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, Франции, России, государства-агрессора, и США — от голосов десяти избранных членов органа.

Президент Панамы Хосе Мулино перед голосованием заявил, что его страна поддержит Гросси. Панама является одним из непостоянных членов Совета Безопасности. Ни один из семи кандидатов, участвовавших в голосовании 16 октября, не снял свою кандидатуру, новых претендентов также не появилось.

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Позиция США и новые кандидаты

Гринспан в комментарии Reuters заявила, что после голосования в гонке могут появиться новые имена, и подчеркнула, что процесс еще не завершен. Соосновательница Starling Institute и бывшая советница генсека ООН Кофи Аннана Минь-Тху Фам отметила, что разрыв между тремя лидерами существенно сократился, а среди постоянных членов Совета Безопасности нет общей позиции.

По ее словам, голоса «против» не равнозначны вето, поэтому возможность для новых кандидатов сохраняется. В то же время Фам предупредила, что времени для вхождения новых претендентов в гонку и получения поддержки в Совете Безопасности становится все меньше.

Посол США в ООН Майк Уолц после голосования заявил, что Вашингтон хочет видеть во главе организации сильного и энергичного руководителя, который вернет ООН к ее основному мандату — поддержанию международного мира и безопасности. Он также сказал, что США прежде всего ищут наиболее квалифицированного кандидата, а не руководствуются принципом региональной ротации или полом претендента.

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