В Турции вице-президент Джевдет Йылмаз представил в Анкаре проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий ускорение экономического роста до 4,2% после прогнозируемых 3,3% в 2026 году. Как сообщает Anadolu Agency, правительство рассчитывает на улучшение мировой экономической ситуации и восстановление внешнего спроса.

По словам Йылмаза, экономика Турции выросла на 3,7% в 2025 году. Он отметил, что инвестиции опережали частное потребление, что укрепило производственные мощности страны. К завершению среднесрочной программы правительство планирует постепенно довести темпы роста до 5% благодаря политике, направленной на производительность, технологическую трансформацию и инновации.

Прогноз по инфляции и занятости

Годовая инфляция, которая в сентябре опустилась ниже 30%, согласно правительственному прогнозу, составит 28,4% в конце 2026 года, а в конце 2027 года — 21%. Йылмаз назвал ценовую стабильность главным приоритетом программы. Правительство также ожидает, что в следующем году число занятых увеличится на 657 тысяч человек, уровень участия в рабочей силе достигнет 53,4%, а безработица снизится с прогнозируемых 8,1% в 2026 году до 8%.

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Дефицит текущего счета, по оценке правительства, должен сократиться с 2,6% ВВП в 2026 году до менее чем 2% в 2027 году. Власти планируют поддерживать экспорт, усиливать безопасность энергоснабжения и уменьшать зависимость от импорта энергоносителей.

Параметры бюджета

Проект бюджета предусматривает расходы на уровне 27,276 трлн турецких лир, или 551,2 млрд долларов, и доходы в объеме 23,408 трлн лир. Ожидаемый дефицит составит 78,1 млрд долларов, или 3,5% ВВП. Без учета расходов, связанных с землетрясениями, дефицит прогнозируется на уровне 2,8% ВВП.

На выплату процентов по долгу планируют направить 80,2 млрд долларов, на оплату труда персонала — 143,7 млрд долларов, на текущие трансферты — 206,7 млрд долларов. Финансирование городской трансформации в 2027 году планируют увеличить на 176% — до 5,57 млрд долларов.

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