W Turcji wiceprezydent Cevdet Yılmaz przedstawił w Ankarze projekt budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 4,2% po prognozowanych 3,3% w 2026 roku. Jak podaje Anadolu Agency, rząd liczy na poprawę globalnej sytuacji gospodarczej i odbudowę popytu zewnętrznego.

Według Yılmaza gospodarka Turcji wzrosła o 3,7% w 2025 roku. Zaznaczył, że inwestycje wyprzedzały konsumpcję prywatną, co wzmocniło moce produkcyjne kraju. Do końca programu średniookresowego rząd planuje stopniowo zwiększyć tempo wzrostu do 5% dzięki polityce ukierunkowanej na produktywność, transformację technologiczną i innowacje.

Prognoza inflacji i zatrudnienia

Roczna inflacja, która we wrześniu spadła poniżej 30%, według prognozy rządu wyniesie 28,4% pod koniec 2026 roku, a pod koniec 2027 roku — 21%. Yılmaz nazwał stabilność cen głównym priorytetem programu. Rząd oczekuje również, że w przyszłym roku liczba zatrudnionych wzrośnie o 657 tys. osób, wskaźnik aktywności zawodowej osiągnie 53,4%, a bezrobocie spadnie z prognozowanych 8,1% w 2026 roku do 8%.

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Deficyt rachunku obrotów bieżących, według szacunków rządu, ma zmniejszyć się z 2,6% PKB w 2026 roku do mniej niż 2% w 2027 roku. Władze planują wspierać eksport, wzmacniać bezpieczeństwo dostaw energii i zmniejszać zależność od importu nośników energii.

Parametry budżetu

Projekt budżetu przewiduje wydatki na poziomie 27,276 bln lir tureckich, czyli 551,2 mld dolarów, oraz dochody w wysokości 23,408 bln lir. Oczekiwany deficyt wyniesie 78,1 mld dolarów, czyli 3,5% PKB. Bez uwzględnienia wydatków związanych z trzęsieniami ziemi deficyt prognozowany jest na poziomie 2,8% PKB.

Na spłatę odsetek od długu planuje się przeznaczyć 80,2 mld dolarów, na wynagrodzenia personelu — 143,7 mld dolarów, a na transfery bieżące — 206,7 mld dolarów. Finansowanie transformacji miejskiej w 2027 roku ma wzrosnąć o 176% — do 5,57 mld dolarów.

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