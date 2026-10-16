土耳其预测2027年GDP增长4.2%——阿纳多卢通讯社

土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹在安卡拉公布了2027年国家预算草案。该草案预计，在2026年增长3.3%的预测基础上，经济增速将加快至4.2%。据阿纳多卢通讯社报道，政府预计全球经济形势将改善，外部需求将复苏。

耶尔马兹表示，土耳其经济在2025年增长了3.7%。他指出，投资增速超过私人消费，这增强了该国的生产能力。到中期计划结束时，政府计划通过以生产率、技术转型和创新为重点的政策，逐步将增长率提高至5%。

通胀和就业预测

9月已降至30%以下的年度通胀率，根据政府预测，到2026年底将为28.4%，到2027年底将为21%。耶尔马兹称，价格稳定是该计划的首要优先事项。政府还预计，明年就业人数将增加65.7万人，劳动力参与率将达到53.4%，失业率将从2026年预测的8.1%降至8%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据政府估计，经常账户赤字将从2026年占GDP的2.6%降至2027年的不足2%。当局计划支持出口、加强能源供应安全并减少对能源进口的依赖。

预算参数

预算草案规定支出为27.276万亿土耳其里拉，即5512亿美元，收入为23.408万亿里拉。预计赤字将为781亿美元，占GDP的3.5%。不计与地震相关的支出，赤字预计将为GDP的2.8%。

计划将802亿美元用于偿还债务利息，1437亿美元用于人员薪酬，2067亿美元用于经常性转移支付。2027年城市改造资金将增加176%，至55.7亿美元。

关注我们在