由于一起网络事件，美国多个支持联邦破产法院系统的在线服务无法使用。相关法院通知的生成和发送也被暂停，亚洲新闻台报道。

网站和通知服务无法使用

美国法院行政管理局表示，该事件与 Bankruptcy Noticing Center 系统有关。该中心为审理此类案件的美国联邦法院生成并发送破产通知。

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由 BAE Systems IT 为法院系统管理的系统和网站无法使用。BAE Systems IT 是英国国防承包商 BAE Systems 的一个部门。受影响的资源包括 bnc.uscourts.gov、bankruptcynotices.uscourts.gov、notices.uscourts.gov，以及 National Creditor Registration Service。

BAE Systems 的回应

美国法院行政管理局表示，BAE 正在积极调查该事件，并致力于恢复运行。BAE Systems 的一名发言人表示，该公司已知悉一起被隔离在 Bankruptcy Noticing Center 系统内的安全事件，并已采取紧急措施。该公司也在与法院协调应对工作。

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