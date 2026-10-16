В США из-за киберинцидента стали недоступны несколько онлайн-сервисов, поддерживающих системы федеральных судов по делам о банкротстве. Также были приостановлены создание и рассылка соответствующих судебных уведомлений, сообщает Channel NewsAsia.

Недоступные сайты и сервис уведомлений

Административное управление судов США заявило, что инцидент связан с системами Bankruptcy Noticing Center. Этот центр создает и направляет уведомления о банкротстве для федеральных судов США, рассматривающих такие дела.

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Недоступными стали системы и сайты, которыми для судебной системы управляет BAE Systems IT — подразделение британского оборонного подрядчика BAE Systems. Среди затронутых ресурсов названы bnc.uscourts.gov, bankruptcynotices.uscourts.gov, notices.uscourts.gov, а также National Creditor Registration Service.

Реакция BAE Systems

В Административном управлении судов США сообщили, что BAE активно расследует инцидент и работает над восстановлением работы. Представитель BAE Systems заявил, что компании известно об инциденте безопасности, изолированном в системе Bankruptcy Noticing Center, и она уже приняла неотложные меры. Компания также координирует реагирование с судами.

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