W Stanach Zjednoczonych w wyniku cyberincydentu niedostępnych stało się kilka usług internetowych wspierających systemy federalnych sądów upadłościowych. Wstrzymano także tworzenie i wysyłkę odpowiednich zawiadomień sądowych, informuje Channel NewsAsia.

Niedostępne strony i usługa powiadomień

Biuro Administracyjne Sądów USA oświadczyło, że incydent jest związany z systemami Bankruptcy Noticing Center. Centrum to tworzy i wysyła zawiadomienia o upadłości dla federalnych sądów USA rozpatrujących takie sprawy.

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Niedostępne stały się systemy i strony internetowe zarządzane dla systemu sądowego przez BAE Systems IT, jednostkę brytyjskiego wykonawcy z sektora obronnego BAE Systems. Wśród dotkniętych zasobów wymieniono bnc.uscourts.gov, bankruptcynotices.uscourts.gov, notices.uscourts.gov, a także National Creditor Registration Service.

Reakcja BAE Systems

Biuro Administracyjne Sądów USA poinformowało, że BAE aktywnie bada incydent i pracuje nad przywróceniem działania. Przedstawiciel BAE Systems oświadczył, że firma wie o incydencie bezpieczeństwa odizolowanym w systemie Bankruptcy Noticing Center i już podjęła natychmiastowe działania. Firma koordynuje również reakcję z sądami.

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