阿里·阿尔霍萨尼当选国际货币基金组织执行董事。他成为首位担任这一国际职务的阿拉伯联合酋长国公民。The National报道了这一任命。

阿拉伯集团的代表权

迪拜酋长第一副手、阿联酋副总理兼财政部长谢赫·马克图姆·本·穆罕默德宣布阿尔霍萨尼当选，并祝愿他在新职位上取得成功。他表示，阿联酋在国际货币基金组织执行董事会中代表阿拉伯集团国家和马尔代夫，体现了该国经济模式的实力及其运用成功金融发展经验的能力。

谢赫·马克图姆还表示，任命阿联酋公民担任国际金融机构的领导职务，符合该国领导层关于增强其全球经济影响力的愿景。此前，阿尔霍萨尼曾任国际货币基金组织阿拉伯集团候补执行董事。

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任职重点

阿尔霍萨尼感谢阿联酋领导层信任他代表国家和阿拉伯集团。他表示，阿联酋当选领导该集团，表明成员国相信该国有能力支持它们的发展重点，以及金融和经济改革计划。

他说，未来的工作将聚焦支持集团成员国的优先事项，加强国际货币基金组织在融资、经济评估和能力发展方面的作用。计划特别关注正在经历危机或特殊经济状况的国家。

国际货币基金组织执行董事会的作用

国际货币基金组织执行董事会负责基金组织的日常管理。该委员会由成员国选出的25名执行董事以及总裁组成。委员会审议各国经济政策对本国经济和世界经济的影响，批准向存在暂时性国际收支问题的国家提供财政援助，并监督国际货币基金组织的技术支持和培训项目。

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