Ali Alhosani został wybrany na dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Został pierwszym obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który objął to międzynarodowe stanowisko. O nominacji poinformował The National.

Reprezentacja Grupy Arabskiej

Szejk Maktum bin Mohammed, pierwszy zastępca władcy Dubaju, wicepremier ZEA i minister finansów, ogłosił wybór Alhosaniego i życzył mu sukcesów na nowym stanowisku. Jak stwierdził, reprezentowanie przez Emiraty państw Grupy Arabskiej i Malediwów w Radzie Wykonawczej MFW odzwierciedla siłę modelu gospodarczego kraju oraz jego zdolność do wykorzystywania udanych doświadczeń w rozwoju finansowym.

Szejk Maktum oświadczył również, że powoływanie obywateli ZEA na stanowiska kierownicze w międzynarodowych instytucjach finansowych jest zgodne z wizją przywództwa kraju dotyczącą wzmacniania jego globalnego wpływu gospodarczego. Wcześniej Alhosani był zastępcą dyrektora wykonawczego Grupy Arabskiej w MFW.

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Priorytety na stanowisku

Alhosani podziękował władzom ZEA za zaufanie, jakim go obdarzono, powierzając mu reprezentowanie kraju i Grupy Arabskiej. Oświadczył, że wybór ZEA na lidera grupy świadczy o zaufaniu państw członkowskich do zdolności kraju do wspierania ich priorytetów rozwojowych, a także programów reform finansowych i gospodarczych.

Jak powiedział, dalsze działania będą koncentrować się na wspieraniu priorytetów państw grupy, wzmacnianiu roli MFW w finansowaniu, ocenie gospodarczej i rozwoju potencjału. Szczególną uwagę planuje się poświęcić państwom przeżywającym kryzysy lub znajdującym się w wyjątkowych okolicznościach gospodarczych.

Rola Rady Wykonawczej MFW

Rada Wykonawcza MFW prowadzi bieżące zarządzanie działalnością funduszu. W jej skład wchodzi 25 dyrektorów wykonawczych wybieranych przez państwa członkowskie oraz dyrektor zarządzający. Rada analizuje wpływ polityki gospodarczej państw na ich gospodarki i gospodarkę światową, zatwierdza pomoc finansową dla państw mających przejściowe problemy z bilansem płatniczym oraz nadzoruje programy wsparcia technicznego i szkoleń MFW.

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