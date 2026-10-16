Али Альхосани избрали исполнительным директором Международного валютного фонда. Он стал первым гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, занявшим эту международную должность. О назначении сообщает The National.

Представительство Арабской группы

Первый заместитель правителя Дубая, вице-премьер ОАЭ и министр финансов шейх Мактум бин Мохаммед объявил об избрании Альхосани и пожелал ему успехов на новой должности. По его словам, представительство Эмиратами стран Арабской группы и Мальдив в Исполнительном совете МВФ отражает силу экономической модели страны и ее способность применять успешный опыт финансового развития.

Шейх Мактум также заявил, что назначение граждан ОАЭ на руководящие должности в международных финансовых учреждениях соответствует видению руководства страны по укреплению ее глобального экономического влияния. Ранее Альхосани был заместителем исполнительного директора Арабской группы в МВФ.

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Приоритеты на должности

Альхосани поблагодарил руководство ОАЭ за доверие представлять страну и Арабскую группу. Он заявил, что избрание ОАЭ возглавить группу свидетельствует о доверии государств-членов к способности страны поддерживать их приоритеты развития, а также программы финансовых и экономических реформ.

По его словам, дальнейшая работа будет сосредоточена на поддержке приоритетов стран группы, усилении роли МВФ в финансировании, экономической оценке и развитии потенциала. Отдельное внимание планируют уделить государствам, переживающим кризисы или исключительные экономические обстоятельства.

Роль Исполнительного совета МВФ

Исполнительный совет МВФ осуществляет текущее управление деятельностью фонда. В его состав входят 25 исполнительных директоров, избираемых странами-членами, а также директор-распорядитель. Совет рассматривает влияние экономической политики стран на их экономики и мировую экономику, одобряет финансовую помощь государствам с временными проблемами платежного баланса и контролирует программы технической поддержки и обучения МВФ.

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