德国国防部已告知波音公司，不计划直接采购MQ-28“幽灵蝙蝠”无人机。美国公司代表向Breaking Defense透露了这一消息。

采购计划正在重新评估

波音公司代表表示，德国国防部门已通知该公司，决定不购买这款飞行器。对于作出这一决定的原因，波音将相关问题转交德国国防部回应。

该部门未披露有关潜在采购项目的信息，援引采购和政府合同规定，并表示此类问题需要先由议会审议。

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项目时间表可能改变

德国此前的目标是在2029年前获得协同作战飞机，即CCA。这类无人机应与战斗机协同作战并执行打击任务。该媒体指出，这一时间表如今引发疑问。

据Politico报道，德国可能要到2030年代初才能获得这一能力，而飞行器测试预计将于2027年开始。波音表示，已准备好就后续步骤向德国客户提供支持。

未来遴选的潜在参与者包括德国Helsing及其CA-1 Europa、空中客车与Kratos合作的U740-Valkyrie项目，以及拥有Gambit系列无人机的通用原子公司。

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