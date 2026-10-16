Министерство обороны Германии сообщило компании Boeing, что не планирует напрямую закупать беспилотные летательные аппараты MQ-28 Ghost Bat. Об этом представитель американской компании сообщил Breaking Defense.

Планы закупок пересматриваются

Представитель Boeing заявил, что немецкое оборонное ведомство уведомило компанию об отказе от приобретения летательного аппарата. В Boeing переадресовали вопросы о причинах такого решения в Министерство обороны Германии.

В ведомстве не стали раскрывать информацию о возможных закупочных проектах, сославшись на правила закупок и государственных контрактов, а также на необходимость предварительного рассмотрения таких вопросов парламентом.

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Сроки программы могут измениться

Германия ранее ставила целью получить Collaborative Combat Aircraft, или CCA, к 2029 году. Такие беспилотники должны действовать вместе с истребителями и выполнять ударные задачи. Издание отмечает, что этот график теперь вызывает сомнения.

По данным Politico, Германия может получить эту возможность только в начале 2030-х годов, а испытания летательных аппаратов должны начаться в 2027 году. В Boeing заявили, что готовы поддержать немецкого заказчика в вопросе дальнейших шагов.

Среди возможных участников будущего отбора называют немецкую компанию Helsing с CA-1 Europa, партнёрский проект Airbus и Kratos U740-Valkyrie, а также General Atomics с беспилотниками семейства Gambit.

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