Niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało firmę Boeing, że nie planuje bezpośredniego zakupu bezzałogowych statków powietrznych MQ-28 Ghost Bat. Przedstawiciel amerykańskiej firmy przekazał to Breaking Defense.

Plany zakupowe są rewidowane

Przedstawiciel Boeinga oświadczył, że niemiecki resort obrony poinformował firmę o rezygnacji z nabycia statku powietrznego. Boeing odesłał pytania dotyczące przyczyn tej decyzji do niemieckiego Ministerstwa Obrony.

Resort nie ujawnił informacji dotyczących możliwych projektów zakupowych, powołując się na zasady zamówień i kontraktów państwowych, a także na konieczność wcześniejszego rozpatrzenia takich kwestii przez parlament.

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Harmonogram programu może się zmienić

Niemcy wcześniej zakładały pozyskanie Collaborative Combat Aircraft, czyli CCA, do 2029 roku. Takie bezzałogowce mają działać wraz z myśliwcami i wykonywać zadania uderzeniowe. Publikacja zauważa, że ten harmonogram budzi obecnie wątpliwości.

Według Politico Niemcy mogą uzyskać tę zdolność dopiero na początku lat 30. XXI wieku, a testy statków powietrznych mają rozpocząć się w 2027 roku. Boeing oświadczył, że jest gotowy wspierać niemieckiego klienta w kwestii dalszych kroków.

Wśród możliwych uczestników przyszłego wyboru wymieniane są niemiecki Helsing z CA-1 Europa, partnerski projekt Airbus i Kratos U740-Valkyrie, a także General Atomics z bezzałogowcami rodziny Gambit.

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