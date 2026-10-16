世界银行集团行长阿贾伊·班加在泰国曼谷举行的该组织年度会议上表示，未来10至15年内，约有12亿年轻人将进入全球劳动力市场。与此同时，预计市场仅能创造约4亿个就业岗位，这意味着将存在约8亿个就业岗位的缺口，Asharq Al-Awsat报道。

创造就业岗位的障碍

班加称，大规模创造就业岗位是经济发展的主要任务之一。他表示，持续的冲突、各国财政能力收窄、债务负担加重以及包括能源和化肥在内的大宗商品价格高企，阻碍了这一进程。

他指出，为解决这一问题，各国需要结合公共融资、私人投资、慈善资金和技术，并考虑自身需求。班加还强调，支持微型、小型和中型企业对于扩大经济活动和创造就业岗位的重要性。

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世界银行战略

班加表示，世界银行集团的就业战略以发展实体和人力基础设施、增强监管政策的可预测性，以及消除私人投资障碍为基础。他列举的此类障碍包括汇率风险和获得融资的困难。

去年，世界银行集团向基础设施和基本服务投入了400亿美元，其公共部门融资的30%用于支持政策和制度改革。班加表示，该组织还动员了约1120亿美元私人资本，而2022财年约为350亿美元。

他补充说，如果农民、教师、医务人员和企业家能够获得电力、连接服务、设备和必要技能，人工智能的实际应用可以提高他们的生产率。

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