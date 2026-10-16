Світовий банк заявив про нестачу 800 млн робочих місць для молоді — Asharq Al-Awsat

Президент Групи Світового банку Аджай Банга під час щорічних зборів організації в Бангкоку, Таїланд, заявив, що упродовж найближчих 10–15 років на світовий ринок праці вийдуть приблизно 1,2 млрд молодих людей. Водночас ринок, за очікуваннями, створить лише близько 400 млн робочих місць, що означає розрив приблизно у 800 млн робочих місць, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Перешкоди для створення робочих місць

Банга назвав масштабне створення робочих місць одним із головних завдань економічного розвитку. За його словами, цьому заважають триваючі конфлікти, звуження бюджетних можливостей держав, зростання боргового навантаження та високі ціни на сировинні товари, зокрема енергоносії й добрива.

Він зазначив, що для розв'язання проблеми країнам необхідно поєднувати державне фінансування, приватні інвестиції, благодійні кошти та технології з урахуванням власних потреб. Банга також наголосив на важливості підтримки мікро-, малих і середніх підприємств для розширення економічної активності та створення робочих місць.

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Стратегія Світового банку

Стратегія Групи Світового банку щодо зайнятості, за словами Банги, спирається на розвиток фізичної та людської інфраструктури, посилення передбачуваності регуляторної політики та усунення бар'єрів для приватних інвестицій. Серед таких бар'єрів він назвав валютні ризики й складнощі з доступом до фінансування.

Минулого року Група Світового банку спрямувала 40 млрд доларів на інфраструктуру та базові послуги, а 30% її фінансування державного сектору підтримувало реформи політики та інституцій. За словами Банги, організація також мобілізувала близько 112 млрд доларів приватного капіталу, порівняно з приблизно 35 млрд доларів у 2022 фінансовому році.

Він додав, що практичне застосування штучного інтелекту може підвищити продуктивність фермерів, учителів, медичних працівників і підприємців, якщо вони матимуть доступ до електроенергії, зв'язку, пристроїв і необхідних навичок.

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