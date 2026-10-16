Президент Группы Всемирного банка Аджай Банга во время ежегодных собраний организации в Бангкоке, Таиланд, заявил, что в течение ближайших 10–15 лет на мировой рынок труда выйдут примерно 1,2 млрд молодых людей. В то же время ожидается, что рынок создаст лишь около 400 млн рабочих мест, что означает разрыв примерно в 800 млн рабочих мест, сообщает Asharq Al-Awsat.

Препятствия для создания рабочих мест

Банга назвал масштабное создание рабочих мест одной из главных задач экономического развития. По его словам, этому препятствуют продолжающиеся конфликты, сужение бюджетных возможностей государств, рост долговой нагрузки и высокие цены на сырьевые товары, в частности энергоносители и удобрения.

Он отметил, что для решения проблемы странам необходимо сочетать государственное финансирование, частные инвестиции, благотворительные средства и технологии с учетом собственных потребностей. Банга также подчеркнул важность поддержки микро-, малых и средних предприятий для расширения экономической активности и создания рабочих мест.

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Стратегия Всемирного банка

Стратегия Группы Всемирного банка в сфере занятости, по словам Банги, опирается на развитие физической и человеческой инфраструктуры, повышение предсказуемости регуляторной политики и устранение барьеров для частных инвестиций. Среди таких барьеров он назвал валютные риски и сложности с доступом к финансированию.

В прошлом году Группа Всемирного банка направила 40 млрд долларов на инфраструктуру и базовые услуги, а 30% ее финансирования государственного сектора поддерживало политические и институциональные реформы. По словам Банги, организация также мобилизовала около 112 млрд долларов частного капитала по сравнению с примерно 35 млрд долларов в 2022 финансовом году.

Он добавил, что практическое применение искусственного интеллекта может повысить производительность фермеров, учителей, медицинских работников и предпринимателей, если у них будет доступ к электроэнергии, связи, устройствам и необходимым навыкам.

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